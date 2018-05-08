Almanya'ya ihracat ilk 4 ayda 5,5 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya'ya, bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen 5 milyar 463,7 milyon dolarlık ihracat, 24 sektörün toplam dış satımını geride bırakırken, 10 kalemde de ihracatın lideri oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya, 2018'in Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 5 milyar 463 milyon 672 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Yılın ilk 4 ayında, otomotivde 11 milyar 130 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyonda 5 milyar 988 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 5 milyar 519 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde, çelikte 4,7 milyar dolar, elektrikte 3,6 milyar dolar, tekstilde 2,9 milyar dolar, demirde 2,7 milyar dolar, makinede 2,3 milyar dolar, hububatta 2,2 milyar dolar, mobilyada 1,6 milyar dolar, madencilik ile iklimlendirmede 1,5 milyar dolarlık, mücevherde ise 1,2 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.

Çimento, su ürünleri, yaş meyve ve sebze, halı, savunma, deri, fındık, meyve-sebze, kuru meyve, tütün gemi ve yat, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve diğer sanayi ürünlerinde ise yılın ilk 4 ayındaki ihracat 1 milyon doların altında kaldı.

Böylece Almanya, otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler ve mamulleri dışında kalan 24 sektörün toplam dış satım tutarını aştı.

Almanya 10 kalemde ihracat lideri

Almanya, yılın ilk 4 ayında otomotiv, hazır giyim, demir, makine, iklimlendirme, fındık, meyve-sebze, çimento, kimyevi maddeler ile kuru meyve olmak üzere 10 kalemde ihracatın en fazla yapıldığı ülke oldu.

ABD, savunma ve havacılık sanayisinde 232 milyon 646 bin dolarlık, halıda 182 milyon 856 bin dolarlık, zeytin ve zeytinyağında 62 milyon 816 bin dolarlık ve tütünde 39 milyon 202 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA