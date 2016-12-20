Almanya'nın ihracat beklentisine 'Fed' dopingi

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, aralık ayında 8 puana çıkarken, ABD merkez bankası Fed’in faiz artırımının ihracat beklentilerini desteklediği bildirildi.

Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için aralık ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da kasım ayında 6,9 puan olan İhracat Beklenti Endeksi'nin aralık ayında 8 puana çıktığı bildirildi.

İhracat beklentilerinin Fed'in faizleri artırması üzerine doların yükselmesiyle desteklendiği aktarılan açıklamada, Alman ihracatçıların dış ticaretin 2017 yılında da gelişmesini umdukları kaydedildi.

"Otomotiv üreticileri ihracatta büyüme beklemiyor"

Açıklamada, ihracat beklentilerinin birçok anahtar alanda yükseldiği belirtilerek, "Metal işleme endüstrisindeki şirketler özellikle yabancı ticarette yükseliş bekliyor. Kimya sektöründeki durum da çok benzer. Buna karşın, otomotiv üreticileri kuşkulu ve ihracatta herhangi bir büyüme beklemiyor." ifadeleri kullanıldı.

Üreticilerin aylık 2 bin 700 civarındaki raporuna dayanan ankette, firmalardan, gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini bildirmeleri isteniyor.