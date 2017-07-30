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Buradasınız : » » 'Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluk ailevi'

'Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluk ailevi'

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Nöther, "Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluğu 'ailevi' olarak tarif edebiliriz." dedi.

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Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluk ailevi

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yılda Almanya ile Türkiye arasındaki ticaretin son derece güçlü zeminde ilerlediğini ve 2016 yılı sonu itibarıyla 37,3 milyar avroya ulaştığını söyledi.

Nöther, "Türk-Alman ekonomik ilişkileri 160 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Bu süreçte gelişen Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluğu 'ailevi' olarak tarif edebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin Alman şirketleri için geniş ve büyümekte olan bir pazar olmakla kalmayıp Orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarı için bir eşik niteliğinde olduğunu belirten Nöther, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iyi eğitimli ve genç nüfusu endüstrinin gelecek zorluklarını aşmakta önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik iş birliği, geleceğin sektörlerinde birlikte araştırma-geliştirme, endüstri 4.0 gibi konular birlikte çözüm aranması gereken başlıklardır. Almanya'da faaliyet gösteren 90 bini aşkın şirketin sahibinin Türkiye kökenli olduğu gerçeği, aynı zamanda Türkiye'den Almanya'ya yatırım taleplerinin artması düşünüldüğünde ekonomik iş birliğinin Almanya perspektifiyle de ne kadar önemli olduğu görülmektedir."

"Alman şirketleri Türkiye'nin geleceğini pozitif değerlendiriyor"

Nöther, Türkiye'de aktif olan Alman şirketlerin yatırımlarını sürdürdüğünü ve Türkiye'nin geleceğini pozitif değerlendirdiklerini söyledi.

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