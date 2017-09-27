  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.567
    EURO 4.193
  • BIST 103417.44
    ALTIN 148.173
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Alman Siemens ile Fransız Alstom şirketleri birleşti

Alman Siemens ile Fransız Alstom şirketleri birleşti

Avrupa'nın önde gelen demiryolu, tren ve tramvay üretici firmalarından Alman Siemens ile Fransız Alstom şirketleri arasında birleşme anlaşması imzalandığı açıklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Alman Siemens ile Fransız Alstom şirketleri birleşti

Siemens-Alstom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siemens yönetimi Fransız devletinin elinde olan Alstom'un yüzde 50 hissesini satın aldı.

Fransız hükümeti, merkezinin Paris'e taşınması kararlaştırılan şirketle ilgili anlaşmanın, "eşitler arasında faaliyetlerin birbirine yakınlaştırılması" olduğunu duyurdu.

Birleşme ile yeni oluşumun 15,3 milyar avroluk ciroya sahip olacağı kaydedildi. Siemens-Alstom ortaklığının bu birleşme ile demiryolu araçları üretiminde dünya ikincisi, sinyalizasyon alanında da dünya birincisi haline geleceği vurgulandı.

Fransa'nın köklü demiryolu ve tren üreticilerinden Alstom, hızlı tren (TGV) ve tramvay imalatı alanında 32 bin 800 kişi istihdam ediyor. Alman teknoloji devi Siemens'in demiryolu sektöründe faaliyet gösteren kanadı Siemens Mobility'nin ise 27 bin 100 çalışanı bulunuyor.

Fransa cephesinden olumsuz eleştiriler

Birleşme sonrası Fransa'da ülkenin köklü sanayi kuruluşunun satışı hakkında eleştiriler de yükseldi. Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, birleşmenin bir Avrupa lideri oluşturduğu iddialarına karşı çıkarak, "Birleşme, sektöründe bir Avrupa lideri değil, bir Alman lideri ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

"Şirketlerin birleşmesine Macron ve Merkel onay verdi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birleşmenin gerçekleştiği gün Avrupa Birliğinin (AB) reformu ve geleceğe hazırlanması konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. AB'nin daha güçlü, etkili ve işlev kazanmış bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini savunan Macron'un bu çağrısını Almanya'da geçen pazar günü yapılan seçimlerin sonucunu bekleyerek yaptığı belirtiliyor.

Alstom ve Siemens arasındaki birleşme konusunun, Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında geçen ağustos ayı sonunda gündeme geldiği ve iki liderin birleşmeye onay verdiği kaydediliyor.
 

Etiketler: Siemens, Alstom, Demiryolu, tren, tramvay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER