Alman Siemens ile Fransız Alstom şirketleri birleşti

Siemens-Alstom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siemens yönetimi Fransız devletinin elinde olan Alstom'un yüzde 50 hissesini satın aldı.

Fransız hükümeti, merkezinin Paris'e taşınması kararlaştırılan şirketle ilgili anlaşmanın, "eşitler arasında faaliyetlerin birbirine yakınlaştırılması" olduğunu duyurdu.

Birleşme ile yeni oluşumun 15,3 milyar avroluk ciroya sahip olacağı kaydedildi. Siemens-Alstom ortaklığının bu birleşme ile demiryolu araçları üretiminde dünya ikincisi, sinyalizasyon alanında da dünya birincisi haline geleceği vurgulandı.

Fransa'nın köklü demiryolu ve tren üreticilerinden Alstom, hızlı tren (TGV) ve tramvay imalatı alanında 32 bin 800 kişi istihdam ediyor. Alman teknoloji devi Siemens'in demiryolu sektöründe faaliyet gösteren kanadı Siemens Mobility'nin ise 27 bin 100 çalışanı bulunuyor.

Fransa cephesinden olumsuz eleştiriler

Birleşme sonrası Fransa'da ülkenin köklü sanayi kuruluşunun satışı hakkında eleştiriler de yükseldi. Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, birleşmenin bir Avrupa lideri oluşturduğu iddialarına karşı çıkarak, "Birleşme, sektöründe bir Avrupa lideri değil, bir Alman lideri ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

"Şirketlerin birleşmesine Macron ve Merkel onay verdi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birleşmenin gerçekleştiği gün Avrupa Birliğinin (AB) reformu ve geleceğe hazırlanması konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. AB'nin daha güçlü, etkili ve işlev kazanmış bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini savunan Macron'un bu çağrısını Almanya'da geçen pazar günü yapılan seçimlerin sonucunu bekleyerek yaptığı belirtiliyor.

Alstom ve Siemens arasındaki birleşme konusunun, Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında geçen ağustos ayı sonunda gündeme geldiği ve iki liderin birleşmeye onay verdiği kaydediliyor.

