  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Alman gazetesinden çarpıcı mercedes iddiası

Alman otomobil üreticisi Mercedes’in bazı dizel araçlarda egzoz emisyon testlerini manipüle eden bir yazılım kullandığı iddia edildi.

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Alman gazetesinden çarpıcı mercedes iddiası

Alman "Sueddeutsche Zeitung" gazetesi, Stuttgart Savcılığı tarafından çıkartılan bir arama emrini gerekçe göstererek, savcıların 2008-2016 yılları arasında dizel motorlu bazı Mercedes-Benz araçlarında emisyon testlerini manipüle eden yanıltıcı bir yazılım kullanma ihtimalini incelediklerini öne sürdü.

Haberde, çeşitli lüks Mercedes-Benz modelleri de dahil olmak üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı emisyona sahip 1 milyondan fazla otomobil satıldığı kaydedildi.

Öte yandan mayıs ayında da Stuttgart Savcılığı, Mercedes'i bünyesinde bulunduran Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin ofislerinde dizel araçlarla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve yanıltıcı reklam şüphesiyle arama yapmıştı.

Şirket ise soruşturmalar konusunda yetkililerle tamamen iş birliği içinde olduğunu vurgulamıştı.
 

Etiketler: Alman otomobil üreticisi Mercedes, Alman gazetesinden çarpıcı mercedes iddiası
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