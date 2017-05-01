'Alışveriş merkezleri bacasız fabrika'

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2002'den başlayan, 2005'ten sonra hızlanan ve giderek ivme kazanan bir AVM arzının söz konusu olduğunu söyledi.

Alışveriş merkezleri açısından aslında son yıllarda yeni yatırımların pek olmadığını ama eskiden başlamış projelerin devam ettiğini belirten Torun, yeni açılan ya da açılışı yapılacak 3-5 AVM bulunduğunu ancak bunların yatırımlarının da 4-5 sene evvel başladığını vurguladı.

Torun, projeleri önceden yapılan bu AVM'lerin inşaatında ya da açılışında gecikme yaşandığını ifade ederek, "Baktığınızda bugün 'Ben arsa alayım da AVM yapayım.' diyecek bir yatırımcı yok aslında, çünkü belli bir doygunluğa ulaştı ama Anadolu'nun bazı şehirlerinde daha hiç yapılmamış şehirler var. Buralarda yeni AVM olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Döviz getirmek için göbeğimiz çatlıyor"

AVM'lerin büyükşehirlerde turizmle çok bağlantılı olduğuna dikkati çeken Torun, şöyle konuştu:

"AVM'ler turizm sektörünün önemli bir çekim gücü, dünyada da böyle. Dubai aslında bir perakende alışveriş şehridir, bundan turizm sağlar. AVM'leri tu kaka yapıyoruz, öyle bir algı maalesef yanlış çünkü istihdam sağlıyor. AVM bacasız fabrika. Mall Of İstanbul'da 3 bin kişi, perakende mağazalarında çalışıyor, sadece orada çalışan insan sayısı. Dolayısıyla ciddi bir yabancı turist alıyor, döviz harcaması yapılıyor. Döviz getirmek için göbeğimiz çatlıyor. Perakende sektörü de önemli bir döviz harcama alanı."

Torun, bu işte de ticaretin kurallarının geçerli olduğunu belirterek, "Bu, ticari bir şeydir. Hani ekonomide 'iyi para kötü parayı kovar.' Eğer yanlış projeyse zaten konsept değiştiriyor, kapanıyor, yeni açılıyor. Dolayısıyla 'Ne olacak bu kadar çok AVM?' gibi dışarıdan ahkam kesmek bana göre yanlış bir şey. Başka bir ticari sektörde yok, yani 'Ne olacak bu kadar tekstil fabrikası ya da boyahane?' kimse demiyor, AVM'yi görüyor, AVM konuşuyor. Perakendeciler biraz belki hırs gösterip çok açmış olabilirler AVM, bu da perakendecinin yaptığı yanlışlardır." diye konuştu.