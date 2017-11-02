Albayrak: Hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Doğal Gaz Kongresine katıldı.

Albayrak, "Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak." şeklinde konuştu.

"İkinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz"

Bakan Albayrak, "Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya Aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. 2021-22'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor." dedi.

"İlk sondaj gemimizle 2018'de deniz sondajı gerçekleştireceğiz"

Bakan Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İki gemiyle sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılarak envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimizle de Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek."

"Kimse Akdeniz’i kendi denizi, zenginliğini kendi zenginliği sanmasın"

"Türkiye daha sondaj yapmadan, 'Türkler gaz buldu' yaygarası koparılmaya çalışıldı. Kimse Akdeniz’i kendi denizi, zenginliğini kendi zenginliği sanmasın." diyen Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse KKTC’nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Allah nasip eder de o gazı bulursak, kimse merak etmesin, halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız."

"Kömür şehirlerimizi kalkındıracağız"

Yerli kömür hakkında konuşan Albayrak şu değerlendirmede bulundu:

"Ne zaman, yerli kömür desek, yerli kömür yatırımından bahsetsek çevrecilik maskesi ile karşımıza çıkan “istemezükçü” zihniyet, bugün yerli kömürü hatırladı. Şimdi dillerine Zonduldak’ı doladılar. Sadece Zonguldak değil, tüm kömür üretim alanlarında istihdamı, üretimi ve katma değeri artıracak bir modeli hayata geçiriyoruz. Enerjide de milletimizle, milletimizin, işçimizin sevineceği bir modelle, hem Zonguldak’ta, diğer kömür şehirlerimizi de kalkındıracağız. Milletin dilinden anlamayan, milletle aynı dili konuşmayan, artık cenaze konumuna erişmiş bu zihniyetin milletin gündeminden düşmesi lazım. Hiçbir kurumu kapatmıyoruz, hiçbir işçiyi de çıkarmıyoruz"

Kaynak: AA