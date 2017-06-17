Alanyalı turizmciler sezondan umutlu

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bölgelerinde bu sezon 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranın yüzde 95'i bulmasını beklediklerini, küçük otelleri ve apart otelleri de dahil edince haziran ayını yüzde 75 dolulukla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ramazan Bayramı tatili ve Avrupa pazarındaki son günlerdeki hareketlilik Alanyalı turizmcileri umutlandırdı.

ALTİD Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmde geçen yıldan daha iyi performansın söz konusu olduğunu söyledi.

Özellikle Rus pazarının açılmasıyla bu yıl tesislerin daha erken sezona başladığına işaret eden Sili, "Doluluklar geçen yıla göre daha üst seviyede. Temel sorunumuz, Avrupa pazarındaki gerileme. Bu olumsuzluğun önümüzdeki dönemde iç pazarın da devreye girmesiyle ve bayram itibarıyla toparlanacağını düşündüğümüz süreçle bertaraf edeceğiz. Tam anlamıyla 2014 ve 2015 rakamlarına ulaşamasak da 2016 yılına göre iyi bir performans sergileyeceğiz." dedi.

Alanya'da otellerdeki doluluk oranının geçen yıla göre daha yüksek olduğunu dile getiren Sili, "Bu sezon 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranının yüzde 95'i bulmasını bekliyoruz. Küçük otelleri ve apart otelleri de dahil edince haziran ayını yüzde 75 dolulukla kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sili, Avrupa pazarındaki durgunluğa da değinerek, son dakika satışlarıyla artış beklentilerinin sürdüğünü söyledi.

Geçen yıla göre artış var

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurlu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise bu yıl iç pazar tatilinin kısa olduğuna değindi.

Ramazan Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle vatandaşların ağırlıklı kendi araçlarıyla seyahat edeceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar çok fazla talep görmedik. Bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sönük geçecektir ama yurt dışı gelişlerinde bir artış gözlemliyoruz. Özellikle Doğu Avrupa, Hollanda ve Kuzey Avrupa pazarlarında artış var. Rusya'yı söylemeye gerek yok. Geçen yıllara göre inanılmaz artış kaydedildi. Rusya ile geçen yıl yaşanan krizin etkisi bu yıl aşıldı. Rusya yoğun bir şekilde Türkiye'ye gelmeye başladı." dedi.

Çavuşoğlu, Kuzey Avrupa tur operatörlerinden aldıkları bilgiye göre Türkiye'ye ek uçakların konulmaya başlandığını da aktararak, bu talebin haziranın ortalarından eylülün 5'ine kadar olan yüksek sezonda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.