'Akü motordan daha önemli hale gelecek'

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil projesine, ürettikleri akülerle destek verebileceklerini belirterek, "Akü, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla otomobillerde motordan daha önemli hale gelecek. Elektrikli araçlara yönelik akü üretimi konusunda çalışmalarımız var. Bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz." dedi.

Gök yaptığı açıklamada, 2015'in sonunda İnci Akü'nün, Japon GS Yuasa ile ortaklığından doğan İnci GS Yuasa firmasıyla yatırım ve büyüme hedefiyle yola çıktıklarını, 5 yılda 200 milyon liralık bir yatırımı hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl bu yatırıma başladıklarını, starter ve endüstriyel akü fabrikalarını yenilediklerini dile getiren Gök, yatırım tamamlandığında kapasitelerini ve istihdamlarını iki katına çıkaracaklarını ifade etti.

"100 yıldır aynı teknoloji kullanılıyordu"

Türkiye'de akü sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kurduklarını dile getiren Gök, Japon GS Yuasa firması ortaklığında inovatif ürün çalışmalarının hız kazandığını, elektrikli ya da hibrit araçların piyasaya çıkmasıyla yeni nesil akülerin gündeme geldiğini vurguladı.

Türkiye'de 10 yıl öncesine kadar akülerin 100 yıldır aynı teknolojiyle üretildiğini kaydeden Gök, "Son 10 yılda araç teknolojisinin değişmesiyle akü sektöründe büyük bir değişim başladı. 100 yıldır ürettiğimizden farklı ürünlere yönelmemiz gerekti. Bu anlamda elektrikli araçların gelmesiyle akü, otomotiv sektöründe daha da önemli bir yere sahip oldu. Hatta akü, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla otomobillerde motordan daha önemli hale gelecek." diye konuştu.

"Türkiye'de yatırım yapma şansımız var"

Elektrikle araçlara yönelik akü üretimi konusunda çalışmalar yürüttükleri aktaran Gök, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlara yönelik akü üretimi konusunda çalışmalarımız var. Bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Zaten ortağımızın Japonya'da üretimi var. Türkiye'de bir elektrikli araç üretimi olması halinde bizim Japonya'dan buraya akü getirme şansımız var. Ayrıca elektrikli araçta seri üretime geçilmesi ve üretilen araç sayısının yatırıma değer sayıya ulaşması halinde Türkiye'de yatırım yapma şansımız da var. Otomotiv tedarik sanayisi ile otomotiv ana sanayisi birbirine çok bağlı. Otomotiv ana sanayisi bu üretimi yapacak ki tedarik sanayisi bu yatırımı yapsın."

Neşe Gök, Japon GS Yuasa ortaklığının kendilerine önemli katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Japon firmanın teknik bilgi birikiminin yanı sıra en önemli katkısı Japon kültürü oldu. Bize Japonların kalite, işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünü de getirdiler. Bu konular bizim de önem verdiğimiz ve sektöre örnek olmak istediğimiz alanlardı. Şimdi bir Japon ortaklıkla 'kalite ve işçi sağlığı ve iş güvenliği her şeyden önce gelir' anlayışı oturdu. Bu anlamda Japon firmayla uyuştuk." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 15 büyüdük"

Geçen yılın, dünyadaki ve Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmelerden kaynaklı zor geçtiğini, buna rağmen yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Gök, "İhracata dayalı çalışıyoruz, ürettiklerimizin yüzde 70'e yakınını ihraç ediyoruz. Holding olarak 1 milyar liranın üzerinde ihracat yaptık. Çok şükür yılı hedeflediğimiz rakamlara yakın kapattık, ortalama yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz, bunu gerçekleştirdik. 2017'nin benzer bir şekilde geçeceğini yine yüzde 15'e yakın büyüme kaydedeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.