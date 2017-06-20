Akreditasyon kullanım ücreti düzenlendi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen kuruluşların 2017 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya payları ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

"Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşlar, ilgili alanlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla, 2017 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerden (kuruluşların devlete ödediği vergi ve kesinti dahil) akreditasyon kullanım ücreti/payını Kuruma beyan etmekle ve ödemekle yükümlü olacak.

Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2017 yılında akreditasyon kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, 2018 yılı mart sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumuna bildirecek.

Akreditasyon kullanım ücreti ve payı hesaplanması

Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan, bu kapsamda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2017'de elde ettikleri brüt gelirleri toplamı 20 bin lira ve altında olanlar ile akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenler, gelirleri ile ilgili bildirimde bulunacak, ancak akreditasyon kullanım payı ödemeyecek.

Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2017 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı 20 bin liranın üzerinde olanlar, bu gelirlerinin toplamı üzerinden binde 6 oranında hesaplanacak payı, izleyen yılın mart ayı sonuna kadar Kurumun bildireceği banka hesap numaralarına ödeyecek.

Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise akreditasyon kullanımı ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmayacak ve kullanım ücreti/payı ödemeyecek.

Yurt içindeki kuruluşların kullanım payı ile ilgili bildirim yapmaması ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde Kurum hesaplarına yatırmaması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya alınması işlemi başlatılacak.