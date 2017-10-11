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Buradasınız : » » Akkuyu Nükleer Santrali'nin tarihi belli oldu

Akkuyu Nükleer Santrali'nin tarihi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Mersin'de kurulacak nükleer santralin temelinin yıl sonu veya gelecek yıl atılacağını söyledi.

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Akkuyu Nükleer Santralinin tarihi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da Enerji Zirvesi'nde soruları yanıtladı.

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-  Rüzgar ve YEKA için şu anda 2,300 MW'lık bekleyen bir portföy var. Bu konuda kısa sürede adım atacağız.
Türkiye sıkıntılı bir coğrafyada bulunuyor. Hedef enerjide çeşitliliği artırmak. Güneş, rüzgar, yerli kömürle süreci destekleyeceğiz. Yerli kaynağa dönmek için desteklerimiz var. Yerli kömür rezervi artıyor.

- Dağıtım firmaları için düzenleme de gündemimizde. Sektörde dönüşümle ciddi iyileştirme öngörüyoruz.

Doğalgaz kapasitesi

Gelecek yıl son 3 şehire de doğalgaz gidecek. Büyük sorun olmazsa doğalgazda sıkıntı yaşamayız.

Akdeniz'deki sondaj çalışmaları

- Akdeniz'de gelecek yıl ilk derin sondajı yapacağız. Akdeniz'de daha aktif sondaj çalışması yapılacak.

Akkuyu Nükleer Santralı

- Nükleer projede en ufak bir risk gözardı edilemez. Akkuyu'nun temeli yıl sonu ya da gelecek yıl atılır. İki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023'e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz." 

Etiketler: enerji bakanı, doğalgaz, berat albayrak, akkuyu nükleer santrali, akdeniz'deki sondaj
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