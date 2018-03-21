  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Akkuyu Nükleer Santrali 2023'e yetişecek

Akkuyu Nükleer Santrali 2023'e yetişecek

Rus enerji şirketi Rosatom, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023 yılına yetişeceğini belirterek, santralin inşasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Akkuyu Nükleer Santrali 2023e yetişecek

Rosatom yetkilileri, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ortaklık yapısındaki herhangi bir değişikliğin, santralin inşasıyla ilgili zamanlama üzerinde etkisi olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yetkililer, "En sıkı güvenlik düzenlemelerine ve Türkiye'nin 2023'te nükleer santralin ilk ünitesinin fiziki faaliyete geçmesi talebine bağlı olarak, ilk birimin yapımını hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Rosatom ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşa lisansını baharda almayı ve "Nükleer Ada" inşasına hemen başlamayı beklediklerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamıştı

Cumhurbaşkanlığı'nda dün düzenlenen Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu NGS inşaatına bu yıl başlıyoruz. İnşaatın temelini çok kısa sürede Putin ile atmayı planlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu, Rus-Türk ortaklığıyla inşa edilip işletilecek.

Toplam 4,800 MV güçte dört reaktörden oluşacak santral projesinin mali büyüklüğü ise 20 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Akkuyu NGS inşaatına bu yıl başlıyoruz. İnşaatın temelini çok kısa sürede Putin ile atmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.
 
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu, Rus-Türk ortaklığıyla inşa edilip işletilecek.
 

 

Toplam 4,800 MV güçte dört reaktörden oluşacak santral projesinin mali büyüklüğü ise 20 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, rosatom, nükleer santral, nükleer, akkuyu
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