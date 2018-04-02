Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 'İnşaat Lisansı' verildi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesi inşası için "İnşaat Lisansı" verildi.Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapılan açıklamada, Akkuyu sahasının 1976'da Atom Enerjisi Komisyonu tarafından lisanslandığı ve yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandığı belirtildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli atılıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesinin, Mersin-Akkuyu sahasında nükleer santral kurmak ve işletmek üzere 12 Mayıs 2010'da, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan İnşaat Lisansı sürecinin tamamlanması neticesinde, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verilmiştir."

Proje 2022 yılında tamamlanacak

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da yapılacak. Santralın temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak. Santral devreye girdiğinde Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak.

Dünyanın önde gelen ülkeleri, verimli bir enerji kaynağı olarak nükleer güç santralleri inşa ediyor. Türkiye de ilk nükleer güç santrali ile bu alanda dünya devleri arasına girecek.



Santralin ilk reaktörünün 2019 yılında tamamlanması bekleniyor. Aşama aşama devam edecek proje, 2022 yılında tamamlanacak.

Santralin 2026 yılında Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 7,7'sini karşılaması bekleniyor.

Aynı oranda elektrik enerji için kullanılacak doğalgazın maliyeti 7,2 milyar dolar. Nükleer güç santralinde bu tutar doğalgazın onda biri tutarında yani yaklaşık 700 milyon dolar civarında olacak.

Rusya ile ortak yürütülen projede yerli imkanlar ön planda olacak. İnşa sürecinde Türk mühendisler ağırlıkta olacak.

Yerli ekipmanlar kullanılacak, yerli sanayiye destek sağlanacak. Santralde görev yapmak üzere 600 civarında Türk öğrenci de Rusya'da eğitim görüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA