Akkuyu NGS iletim hattı için acil kamulaştırma kararı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) enerji iletim hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acilen kamulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 380 kilovoltluk Akkuyu NGS-Mersin Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin de irtifak hakkı kurulmak suretiyle, acele kamulaştırılmasına karar verildi.