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Akıllı Şebekeler Fuarı, 22 ülkenin alım heyetini buluşturacak

Bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na (ICSG 2018), 22 ülkeden alım heyetleri katılacak.

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Akıllı Şebekeler Fuarı, 22 ülkenin alım heyetini buluşturacak

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018), Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek. 

ICSG 2018’den yapılan açıklamaya göre, Ürdün, Azerbaycan, Sudan, Kırgızistan, Pakistan, Lübnan, Bosna Hersek, Hindistan, Amerika, İspanya, İngiltere, Katar, İran, Bangladeş, Kıbrıs, İtalya, Özbekistan, Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti, Arabistan, Belçika ve Moldova'dan heyetler katılacak.

HHB Expo Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç, Türk firmalarının ICSG 2018 sayesinde önemli iş bağlantıları sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: 

“Amerika ve Avrupa sektörlerinin önemli ve global firmalarını ağırlayacağız. Ayrıca Türkiye’den de enerji sektörünün en önemli dağıtım firmaları ICSG 2018’de yerini aldı. Global düzeyde etkili olan etkinlik, Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkeleri için İstanbul’da buluşma noktası olacak.” 

Ürdün Prensesi de geliyor

Bu yılki ICSG 2018’e çok önemli isimlerin konuk olacağını vurgulayan Dayangaç, bu isimler arasında Ürdün Prensi Asem bin Nayef’in eşi Prenses Sana Asem'in de yer aldığını, ayrıca yurt dışındaki önemli holdinglerin de Türk şirketlerden alım yapmak için fuara katılacağı bilgisini verdi.

Dayangaç, ICSG 2018’in kongre ayağında ise 'Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi’nin' tanıtımının yapılacağını vurguladı. Türkiye’nin akıllı şebeke ve şehirlerde alt yapısı anlamında söz konusu tanıtımın büyük önem arz ettiğini belirten Dayangaç, bu projenin, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar için de oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Enerji sektöründeki paydaşların bir araya geleceği ICSG 2018'i, 300’ü aşkın global firmadan ve 50'yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyenin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: TİKA, kongre, İstanbul, icsg 2018, fuar, Ekonomi Bakanlığı, akıllı şebekeler
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