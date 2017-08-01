Akdenizli ihracatçılardan Katar'ın ihtiyaçlarını karşılama talebi

Akdenizli ihracatçılar, bölgedeki bazı ülkelerin siyasi ve ekonomik yaptırımlarına hedef olan Katar'ın başta gıda olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğini belirtti.

İhracatçılar olarak Katar'a her türlü gıda desteğine hazır olduklarını bildiren Yamanyılmaz, "8 ülkenin diplomatik ilişkilerini keserek hava sahalarını kapatıp abluka altına alınmaya çalıştığı Katar halkının gıda ve su ihtiyacını karşılayacak zeminin bölgemizde bulunduğu gerçeği, 2016-2017 yılı ihracat rakamlarıyla aşikardır. Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) 2016 yılında 2,6 milyar dolar, 2017 yılı ilk 6 ayında ise yaklaşık 1,5 milyar dolarlık gıda ihracatı rakamlarına ulaşmıştır." diye konuştu

Haziran ayı içerisinde başta Suudi Arabistan olmak üzere Bahreyn, Mısır, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'a ambargo uygulamaya başladığını anımsatan Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tarihten itibaren ülkemizden hükümetimizin de desteğiyle Katar'a yoğun bir gıda sevkiyatı yapılmıştı. Bu sevkiyat ve yardımlardan Katar da oldukça memnun. Hatta Katar Ekonomi Bakanı da bir beyanında bu krizde gönülden yanlarında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye devletine ve Türk halkına teşekkürlerini iletti. Akdenizli gıda ihracatçıları olarak Katar'a yardıma hazırız. Birlik olarak her türlü gıda, meyve, sebze, hububat, peynir ve hayvansal mamuller üretimi yapan ihracatçılarımızla Katar heyetini buluşturmak istemekteyiz. Bölge olarak üretim, tesis ve kapasite hacmimizi gösterebilmek adına 3-4 Ağustos'ta İzmir'e yapılacak Katar çıkarmasını Akdeniz'e de taşımak istiyoruz."

Yamanyılmaz, Akdeniz bölgesinin hem hububat, bakliyat, yaş meyve, sebze hem de balık, tavuk, yumurta, süt ürünlerinin üretimi ve ihracatında iyi konumda olduğunu aktardı.

Katar'a her türlü gıdanın sevkiyatını gerçekleştirecek güce sahip olduklarını ifade eden Yamanyılmaz, "Katar halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda 2 ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkı olmak adına Akdenizli ihracatçılar olarak gıda ve ihtiyaç duyulan bütün ürünlerin sevkiyatına talibiz. Hem bakanlık hem de Katar heyetinin desteğiyle Akdeniz bölgesinde Katar halkının mağduriyetini net bir şekilde giderecek olan zemine sahibiz. Çevre ülkelerde yaşanan savaş kaynaklı ihracat mağduriyetinin Katar ile yapılacak çalışmalarla bir nebze olsun giderileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.