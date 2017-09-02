  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Ağustosta rekor yeşil soğanda

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 18,04 ile yeşil soğan oldu.

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Ağustosta rekor yeşil soğanda

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 18,04 ile yeşil soğan oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Ağustos 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 60'ının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan ağustos ayı itibariyle yüzde 18,04 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 14,47 ile kıvırcık salata, yüzde 12,02 ile ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yatak, yüzde 11,17 ile taze fasulye, yüzde 8,29 ile de yumurta olarak sıralandı.

Sivribiber yüzde 23,91 ucuzladı

Söz konusu dönemde sivribiber, yüzde 23,91 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22,06 ile erik, yüzde 21,39 ile armut ve yüzde 20,83 ile maç giriş bilet ücreti şeklinde sıralandı. 

Etiketler: ağustos, yeşil soğan, yeşil soğan fiyat, sivribiber
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