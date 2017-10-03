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Ağustos'ta 673 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca ağustos ayında 673 yatırım teşvik belgesi verildi.

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Ağustosta 673 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca ağustos ayında 673 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustos ayında 673 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 8 milyar 150 milyon 154 bin 189 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 18 bin 342 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde sabit yatırım tutarı 295 milyon 343 bin 456 lira olan ve 2 bin 995 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 34 yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi.  

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı, yatırım teşvik belgesi, resmi gazete
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