Ağustos'ta 6 bin 593 şirket kuruldu

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,91 artarak 6 bin 593 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,74 artışla bin 218 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 26,91 artış gösterdi. Şirket sayısı bu dönemde 5 bin 195'ten 6 bin 593'e yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,74 arttı ve bin 218 oldu. Temmuzda kapanan şirket sayısı bin 90 idi.

Kurulan şirket sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,46, kapanan şirket sayısı yüzde 105,4 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,43 artarak 48 bin 87, kapanan şirket sayısı yüzde 27,88 artarak 8 bin 206 oldu.

Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruldu

Ağustosta kurulan toplam 6 bin 674 şirket ve kooperatifin yüzde 81,02'sini limited şirketler, yüzde 17,74'ünü anonim şirketler, yüzde 1,2'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,81'i İstanbul, yüzde 11,45'i Ankara, yüzde 6,26'sı İzmir'de kuruldu. Ağustosta, Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 644 yabancı ortak sermayeli şirketin, 310'u Türkiye, 72'si Suriye, 52'si Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu.

Ocak-ağustos döneminde iş başı yapan 3 bin 958 yabancı ortak sermayeli şirketin 595'i anonim, 3 bin 363'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin 467'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 361'i ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 277'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,31'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.