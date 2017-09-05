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Buradasınız : » » Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görüldü.

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Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yumurtadaki fiyat artışını yüzde 12,84 ile kayısı izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler sırasıyla yüzde 12,16 ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp gaz oldu.

En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,72 ile armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile elma, yüzde 9,96 ile üzüm, yüzde 9,2 ile patlıcan, yüzde 6,45 ile kadın tişörtü ve yüzde 6,12 ile karpuz izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı

Yumurta 16,85
Kayısı 12,84
Yeşil soğan 12,16
Spor müsabakalarına giriş ücreti 11,81
Özel üniversite ücreti 10,51
LPG dolum ücreti 8,83
Limon 7,55
Yemek odası takımı 6,48
Tüp gaz 6,06
Süt 5,87
Tereyağı 5,03
Yatak odası takımı 4,97
Kaşar peyniri 4,48
Beyaz peynir 3,87
Antep fıstığı 3,67
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 3,23
Yatak 3,16
Yurt ücretleri 2,95
Bulaşık makinesi 2,73
Mazot 2,66

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler

Bir önceki aya göre değişim oranı
Sivri biber -19,81
Armut -19,72
Erik -12,42
Domates -12,06
Elma -10,31
Üzüm -9,96
Patlıcan -9,2
Kadın tişörtü -6,45
Karpuz -6,12
Kadın ceketi -6,1
Tavuk eti -5,91
Patates -5,79
Erkek tişörtü -5,78
Kadın pantolonu -5,19
Kadın elbisesi -5,15
Erkek ayakkabısı -5,06
Kadın ayakkabısı -4,27
Erkek ceketi -3,87
Etek -3,76
Kuru soğan -3,3

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, en yüksek fiyat artışı, yumurta, sivri biber
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