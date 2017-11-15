Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında 0,1 puanlık gerileme kaydedildi.

Ağustosta tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 20,6'ya çıktı.

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0,7 puanlık azalışla yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.