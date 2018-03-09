Afyonkarahisar'dan 13 ülkeye "meyve cipsi" ihracatı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki 500 ton meyve cipsi üretilen tesisten, Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya'nın da bulunduğu 13 ülkeye, sağlıklı atıştırmalık ihraç ediliyor.

İşletmede, limon, kayısı, portakal, elma, armut, kayısı, vişne ve kiraz işleniyor. Meyvelerin yüzde 40’ı Afyonkarahisar, Sultandağı, Çay, Bolvadin ve Akşehir’den tedarik ediliyor. Diğer yüzde 60’lık kısmı da Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki çeşitli illerden geliyor.

Kurt Gurme İşletme Sahibi Erdem Kurt, mevsimine göre alımını yaptıkları ve kuruttukları organik meyvelerin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini söyledi.

Meyve cipslerinin tesisteki üretim işlemlerini anlatan Kurt, “İşletmemize gelen yaş meyveleri öncelikle yıkıyoruz, boyutuna ve kalitesine göre ayırıyoruz. Yapılan işlemlerin ardından ürünlerin kesimlerini yaparak, dilimleri tepsilere diziyoruz. Ondan sonra da fırınlarda kuruttuğumuz sağlıklı atıştırmalıklarımızı paketleme işleminin ardından sevkiyata hazır hale getiriyoruz” dedi.

Kurt, ihracattaki en büyük pazarlarının Avrupa ülkeleri olduğunu belirterek, Amerika ve Avustralya’ya da yoğun miktarda ürün gönderdiklerini vurguladı.

Tesiste haftada yaklaşık 20 ton meyvenin işlendiğini ifade eden Kurt, "Önümüzdeki dönemde tesisimizi büyütüp, meyve tedarik zincirimizi genişleterek yurt dışı pazarımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ürünlerinin Türkiye pazarında genellikle kuru yemişçilerde satıldığını dile getiren Kurt, “Avrupa pazarında da ürünlerimiz meyve cipsi olarak tüketiliyor. Ayrıca ülkemizde kurutulmuş bu ürünlerimiz komposto yapımında kullanılıyor. Kurutulmuş elma zaten Türk mutfağımızın geleneksel vazgeçilmezidir. Yine kurutulmuş armut ve benzeri meyveler mutfaklarımızda sık bulunur. Bunları da halkımız çeşitli şekilde değerlendiriyor”diye konuştu.

Kaynak: AA