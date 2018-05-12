Afyon Şeker Fabrikası'nın satışı onaylandı

Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyon Şeker Fabrikası'nın Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 725 milyon liraya satılmasına karar verildi.

Kaynak: AA