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Afyon Şeker Fabrikası'nın satışı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon Şeker Fabrikası'nın satışına onay verildi.

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Afyon Şeker Fabrikasının satışı onaylandı

Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyon Şeker Fabrikası'nın Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 725 milyon liraya satılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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