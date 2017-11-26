  • 26 KASIM 2017, PAZAR

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Afyon mermeri 120 ülkeyi süslüyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden bu yılın ilk 10 ayında 120 ülkeye mermer ihraç edildi.

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Afyon mermeri 120 ülkeyi süslüyor

ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç edilen Afyon mermeri, birçok ülkede evlerde ve önemli projelerde kullanılıyor.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Metin Mercan, yaptığı açıklamada, 2 yıldır azalan mermer ihracatında bu yıl artış yaşandığını söyledi.

Bu yılın ilk 10 ayında ulaştıkları ihracat rakamlarının sevindirici olduğuna dikkati çeken Mercan, "İlk 10 ayda 154 milyon dolarlık ihracatımız var." diye konuştu.

200 çeşit ürün ihraç ediliyor

Dernek olarak ihracatın daha da artması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Mercan, şöyle devam etti:

"İhracatımız biraz daha artacak. Bu yükseliş trendinin 2018-2019'da da artarak devam edeceği ümidindeyiz. Dünyada 'Afyon mermeri' yeni oluşan bir algı değildir. Antik dönemden bu tarafa Afyon mermeri birinci sınıf, kaliteli mermer olarak bilinir. Afyonkarahisar'ın yanı sıra komşu illerimizden de üretimimiz var. Ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz. Şu anda Afyonkarahisar'daki firmalarımızın ham madde taş olarak 200'ün üzerinde ürün çeşitliliği var."

Mercan, Afyon mermerinin 120 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok ihracat yaptığımız ülkeler ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Bu ülke sıralaması dönem içinde değişebiliyor ama ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler bunlar. Şu anda Türkiye'den mermer ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı, yıllar itibarıyla oran değişse de Çin'e yapılıyor. Buraya ham madde olarak ihracat yapılıyor. Yine Irak ve ABD bizim için büyük pazarlar arasında yer alıyor."

Kaynak:AA

 

Etiketler: afyon mermeri, mermer ihracatı
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