'Afrika sıcakları' buz talebini iki kat arttırdı

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, 3 tesisle faaliyet gösteren işletmede, özel kalıplara doldurulan suyun amonyak gazıyla sıfırın altında 13 derecede 4 saat süreyle dondurulmasıyla elde edilen buzlara, vatandaşlar, fabrikalar ve gıda sektöründe hizmet veren iş yerleri yoğun talep gösteriyor.

Perakende ve toptan olarak alınabilen 13 kilogramlık buz kalıplarının adedi 5-6 liradan satılıyor.

Özellikle yaz aylarında sıcak havadan bunalan vatandaşların tercih ettiği rendelenmiş buzdan hazırlanan yöresel bir tat olan "bicibici" yapan işletmeler, buz fabrikalarının en iyi müşterileri arasında yer alıyor.

Çukurova'da 42 dereceye ulaşan sıcaklık ve yoğun nemden bunalan tarım işçileri ise aldıkları buzları tarla kenarlarında özel kaplarda muhafaza ederek gün boyu içeceklerini soğuk tutuyorlar.

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinin yoğun olarak hissettirdiği Adana'da, son günlerde sabahın ilk saatlerinden itibaren fabrikaya gelenler ile özel sipariş verenler, buz kalıplarını kısa sürede tüketiyor.

"Günde 30 ton buz satışımız var"

İşletme sahibi Reşat Karaca yaptığı açıklamada, baba mesleği olan buz işletmeciliğini 1967'den bu yana yaptığını söyledi.

Adana ve Çukurova bölgesine hitap ettiklerini aktaran Karaca, soğuk havalı araçlarla şehir dışına da buz gönderebildiklerini belirtti.

Karaca, suları kompresör makineleri aracılığıyla havuzlarda dondurduklarını belirterek "Elde ettiğimiz buzları depomuzda stoklayıp satışa sunuyoruz. Bizim günün her saati, yaz kış satışlarımız var. Perakende ve toplu satışlarda bulunuyoruz. Bölgede 3 tesisimiz var. 2 tesisimizde kalıp, bir tesisimizde küp ve kristal buz üretiyoruz. Günde,100 tona yakın kalıp buz, 3 tona yakın da kristal buz üretme kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

Bölgedeki hava sıcaklığı nedeniyle buza rağbet olduğunu anlatan Karaca, "Çöl sıcaklarında yüzde 100 kapasiteye ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle 3-4 gündür satışlarımızdan yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşanıyor. Sıcaklardan dolayı günde 30 tona yakın perakende ve toptan satışımız var." ifadesini kullandı.

"Buz da olmasa vay halimize"

Sabah saatlerinde fabrikanın önüne gelen tarım işçilerinden Erkan Bayık, tarlaya gitmeden önce buz aldıklarını belirterek, “Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Buz olmazsa gün boyu sıcak su içeriz.” diye konuştu.

Bir başka tarım işçisi Ahmet Kaş ise 40 derecenin altında çalıştıklarını vurgulayarak “Buz da olmazsa vay halimize.” dedi.