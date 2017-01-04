AFAD, Erzurum'a kar yardımı yaptı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), yoğun kış şartları sebebiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine 1 milyon, 3 merkez ilçe belediyesine ise 150'şer bin lira ek ödenek verdi.

Doğu Anadolu'da etkili olan yoğun kış şartları sebebiyle, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile görüşerek belediyelerin ek ödenek taleplerini iletti.

Bu talebin olumlu karşılanması üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçelerden Palandöken, Yakutiye ve Aziziye belediyeleri, Erzurum Valiliği üzerinden AFAD İl Müdürlüğüne müracaat etti.

Müracaatları değerlendiren AFAD, karla mücadele çalışmaları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesine 2016 bütçesinden 1 milyon, diğer 3 belediyeye de 150 bin lira ek ödenek yaptı. AA