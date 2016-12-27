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AEDAŞ'tan elektrik kesintilerine anında müdahale

AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle oluşan arızaları 747 saha personeli ve 133 arıza onarım aracıyla gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

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AEDAŞtan elektrik kesintilerine anında müdahale

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle oluşan arızaları 747 saha personeli ve 133 arıza onarım aracıyla gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

Yiğit, yazılı açıklamasında, Meteorolojinin Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapması üzerine şirket olarak arıza onarım ve bakım ekiplerinin vardiyalarını yeniden düzenlediklerini ifade etti.

Fırtınaya karşı tüm personelin sahaya çıktığını vurgulayan Yiğit, Antalya, Isparta ve Burdur'da 3 bin 333 kilometrekarelik alanda 1,7 milyon aboneye hizmet verdiklerini kaydetti.

Bölge genelinde fırtınanın en az hasarla atlatılması için ön hazırlık yaptıklarına işaret eden Yiğit, "Tüm personelin saha çalışmalarına eksiksiz katılımını sağladık. Fırtınadan daha az etkilenen işlemlerden araç ve personel takviyesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kuvvetli fırtınaya karşı alarm durumuna geçtiklerini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"747 saha personeli, 133 arıza onarım aracıyla operasyon ekiplerimiz anında müdahale ederek, arızaları giderme çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Bizi özellikle zorlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan yollar, orman içinde zarar gören hat ve direklere iş makinelerinin yaklaşamamasıdır. Bu sebeplerle böyle zamanlarda bazı arızalara müdahale ve giderme süremiz uzamaktadır."

Öte yandan, devreye alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve SCADA sayesinde enerji kesilmesinin anlık tespit edildiği ve müdahalede bulunulabildiği bildirildi. AA

Etiketler: Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, AEDAŞ, AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik arızaları, Fırtına
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