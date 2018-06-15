Adnan Menderes Havalimanı, yatırımlarla 30 milyon yolcu kapasitesine ulaştı

Havacılık sektörünün gelişmesi ve ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle toplam 8 milyon metrekare alan üzerine kurulan İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 1987 yılından bu yana hizmet veriyor.

Dönemin şartlarına uygun inşa edilen havalimanında 2003'ten sonra sivil havacılık sektöründeki gelişime bağlı yolcu sayısında artışlar oldu.

Bu durum terminal ve apron kapasitesi artırılması fikrini doğurdu.

Yaklaşık 400 milyon euro'luk yatırım

Böylece dış hatlar terminali 140 milyon euro yatırımla 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde genişletildi ve 2006 yılında o dönem Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

İç hatlar terminali, 2014'te TAV'ın 250 milyon euro yatırımıyla yenilendi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yatırımla 30 milyon yolcu kapasitesine ulaştı.

Hala Türkiye'nin en büyük iç hat terminaline sahip olan Adnan Menderes Havalimanı, 2 kez yenilendikten sonra yolcu sayısını da katladı.

Avrupa'nın en modern havalimanlarından biri olarak gösteriliyor

Birçok noktaya direkt uçuşları bulunan havalimanında 2008 yılında 5 milyon 455 bin 298 olan yolcu sayısı, yüzde 135 artışla 2017'de 12 milyon 824 bin 310 kişiye ulaştı.

Avrupa'nın en modern havalimanlarından biri olarak gösterilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, 1'i acil durumlar için kullanılmak üzere 2 pist, VIP ve CIP alanı ve 21 bin 319 metrekare alana sahip kargo terminali var.

Havalimanında ayrıca 37 uçak park yeri olan 2 apron, 3 bin araçlık açık otopark, 40 asansör, 30 yürüyen merdiven, 4'ü engelli toplam 133 check-in kontuarı, 10 VIP ve CIP amaçlı check-in kontuarı, 4 gümrük muayene ve 41 pasaport kontrol noktası bulunuyor.

"İzmir'e yakışır nitelikte"

TAV Ege Bölge Genel Müdürü Erkan Balcı, İzmir'den yurt içi ve dışına direkt uçuşların olduğunu söyledi.

İç hatlarda 6 hava yoluyla 23 noktaya uçtuklarını dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Yurt dışında ise 29 hava yoluyla 25 ülkede 49 noktaya direkt uçuşumuz var. Yenilenen iç ve dış hat terminallerinin birleşik olması yolcularımıza aktarım merkezindeki bağlantılarını en kısa sürede kayıpsız gerçekleştirmelerini sağlıyor. Türkiye'nin en büyük iç hatlar terminaline sahip olduğumuz için misafirlerimize inanılmaz konforlu, rahat, hızlı ulaşım sağlayan olağanüstü bir hizmet sunuyoruz. İzmir'e yakışır bir nitelikte terminalimiz var. "

Balcı, geçen yıl 81 bin 814 ticari uçağı ağırladıklarını belirterek, Türkiye'de en az rötar (gecikme) yaşanan havalimanlarından birisi olduklarını söyledi.

"Yolcu sayısı oldukça ümit vadediyor"

Yatırımlarla bölgenin aktarım merkezi haline geldiklerini dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 12 milyon 824 bin 310 yolcuya hizmet verildi. Bu senenin ilk 5 aylık performansına baktığımız bir önceki yıla göre yolcu sayısında dış hatlarda yüzde 15 iç hatlar da yüzde 11'lik bir artış oldu. Bu mükemmel bir artış. Biz bu artışın tüm yıla yayılacağına inanıyoruz. 2018 yılı bu konuda baktığınızda gerek Türkiye turizmi olarak gerek havalimanımız olarak yolcu sayısı oldukça ümit vadediyor."

Havalimanını kullanan Ayşe Pehlivanlar, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı gerçekten çok modern. Burada çok huzurluyuz. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu

Nuri Durak da, iş gereği iç hatlarda seyahat ettiğini söyleyerek, "Eski halini çok iyi biliyorum. O sebeple şu anda çok güzel. İzmir'in yüzü oldu şimdi" dedi.

Ayşenur Gün ise, uçakla çok sık yolculuk yaptığını ve havalimanının genişletilmesi sonrası çok daha güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: AA