Adana'ya dışa bağımlılığı azaltacak petrokimya tesisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda açıkladığı polipropilen üretilecek petrokimya tesisi yatırımı, Adana'da ve iş dünyasında büyük heyecan yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyaretinin ilk gününde 1 milyar dolarlık yatırım

İstihdam kapısı açacak

Cezayir'in milli enerji şirketi ile Rönesans Endüstri arasında imzalanan anlaşmayla, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 826 bin metrekarelik alana kurulacak tesis, yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak ve ilk etapta 250 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.

550 milyon dolarlık kaynağın dışa gitmesini önleyecek

Halı, ambalaj malzemeleri ve mobilya gibi sektörlerde kullanılan polipropilen ithalatına yılda yaklaşık 2,2 milyar dolar ödeyen Türkiye'nin, Cezayir'den temin edilecek ham maddeyle bu tesiste polipropilen üretmesi, yılda 550 milyon dolarlık kaynağın dışarıya gitmesini önleyecek.

Dışa bağımlılığı yüzde 25 azaltacak

Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını yüzde 25 azaltacak tesiste, yılda 450 bin ton polipropilen üretilecek.

Limana yakınlığı ve ulaşım imkanlarının yanı sıra iklim ve coğrafi şartları elverişli olan Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde kurulacak tesis, yaklaşık 30 ay sonra hizmete girecek.

Kaynak: AA