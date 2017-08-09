Adana'da yılın ilk kütlü pamuğunun satışı yapıldı

Adana Ticaret Borsasında gerçekleştirilen satış işleminde Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde Hasan Arslan'ın 50, Ali Kerküt'ün 30 kilogram olmak üzere getirdikleri 80 kilogram pamuk, borsa alım satım salonunda tekstil firması yetkililerinin ilgisine sunuldu.

Borsa Başkanı Şahin Bilgiç ve Genel Sekreter Gökhan Öztürk'ün yönettiği 25 liradan başlayan 100, 300, 350 lira şeklinde devam eden müzayedede Erdeve Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Erdeve, açık artırma sonucu 80 kilogram pamuğu kilosu 500 liradan satın aldı.

Bilgiç, yaptığı konuşmada, "tarımın başkenti" Adana'da önemli bir gün yaşadıklarını belirtti.

Çukurova'nın verimli topraklarında kütlü pamuk ilk hasadının satışını yaptıklarını, bununla birlikte Adana'da ayçiçeği, mısır, buğdayın hasadının devam ettiğini vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Gerçekten bu verimli topraklarda Türkiye'de belki hiçbir şehre nasip olmayan bir güzelliği yaşıyoruz. Bu bereketli topraklar, bu şehir 4 ürünün hasadını aynı anda yapan bir şehir. Bu topraklarda üretici gerçekten emeğinin karşılığını almak için gayret ediyor. İnşallah Allah bu gayretleri boşa çıkarmayacaktır. Bugün beyaz altın diyarından inşallah Türkiye'de sezonun ilk kütlü pamuk hasadının satışını yapıyoruz. Hem kütlü pamuğumuzun, hem mısır, ayçiçeği ve buğdayımızın bölge üreticimize, tüccarımıza ve kullanıcısına bereketli olmasını diliyorum. Geçen yıl Adana'da 151 ton civarında kütlü pamuk üretilmiş. Bizim hedefimiz 2020'ye kadar bunu iki katına çıkarabilmek. Bu sene de yüzde 15-20 arasında bir artış bekliyoruz. Beyaz altın diyarını tekrar eski günlerine döndürmek istiyoruz."

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de geçen sene 270 bin dönüm civarında pamuk ekimi yapıldığını, bu sene yaklaşık 60 bin dönüm artışla 330 bin dekar civarında bir ekim olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Tarım ürünlerinin ekilmesinde fiyat ve satışın kolaylığının temel unsur olarak önce çıktığını aktaran Tekin, "İnşallah Bakanlığımız yapmış olduğu çalışmalarla bu sene ilk defa uygulayacağımız Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeliyle pamuğa hem yüzde 50 mazot desteğiye hem de pamuktaki ekimi daha çok artırmak isteyen Bakanlığımızın sayesinde de pamuk ekiminin önümüzdeki dönemlerde artacağını düşünüyoruz." dedi.

Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı da açık artırmanın son yıllardaki en yüksek katılımla olduğunu belirterek, bundan heyecan duyduklarını dile getirdi.

Açık artırmada pamuğu alan Abdulkadir Erdeve de hasadın üreticiye, ekonomiye, Adana ve çevresine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan programda Bilgiç, Karaisalı'da ayçiçeği, Seyhan'da mısır ve Tufanbeyli'de buğday hasadı yapılan alanlara cep telefonuyla görüntülü arama yöntemiyle bağlandı, üretici ve borsa yetkililerinden mahsul hakkında bilgi aldı.