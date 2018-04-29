Adana'da narenciye sezonu "mutlu" sona erdi

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yaklaşık 3'te birini karşılayan kentte, bu sezon 454 bin dönüm alanda üretimi yapılan limon, portakal, mandalina ve greyfurt hasadının sonuna gelindi.

Geçen yıl ağustos ayında limonla başlayan hasatta yaklaşık 1 milyon 900 bin ton ürün elde edildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'nın, Türkiye’de turfanda meyve ve sebze üretiminin en çok yapıldığı bölge olduğunu söyledi.

Adana’da erkenci ve geççi cinslerinin artmasının ardından narenciye hasadının uzun bir zamana yayıldığını belirten Doğan, "Ağustosun ortalarından meyer limonla başlayan hasat dönemi nisan sonuna kadar devam ediyor. Eskiden 5-6 ay süren hasat dönemi şu anda 9 aya yayıldı. Sadece 3 ay Adana’da hasat yok." diye konuştu.

Doğan, hasat öncesi hava sıcaklıklarındaki düşüşün limonda verimi biraz olumsuz etkilediğini aktararak, "Fiyatlar bunun için yüksekti. Onun dışındaki narenciye ürünlerinde hem verim hem de fiyatlar iyiydi. Çiftçimiz üretim ve fiyatlardan oldukça memnun kaldı." dedi.

"Diğer bölgelere göre verim daha fazla"

Türkiye’de narenciye üretiminin 1 milyon 398 bin dönüm alanda yapıldığını ifade eden Doğan, kentteki üretim alanının ise 454 bin dönüm olduğu aktardı.

Adana’daki narenciye üretiminin de yüzde 51’inin Yüreğir ilçesinden yapıldığını dile getiren Doğan, "Burada toplam 230 bin dönüm alanda narenciye üretimi yapılmakta. Adana’da diğer bölgelere göre verim daha fazla. Türkiye narenciye ihtiyacının yüzde 33’ü buradan karşılanıyor." şeklinde konuştu.

Çiftçiler de hem verimin hem de fiyatların kendilerini mutlu ettiğini, Çukurova'nın bereketli topraklarının her dönem cömertliğini gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA