Adana'da günde 25 ton et kebap oluyor

Adana'daki yemek kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı, bazı zamanlar günlük et miktarı 25 tonu geçiyor. Kentteki kebapçılar kilosu 58 TL olan kuzu kemiksiz et fiyatının nedenini, Adanalıların çok fazla kebap tüketiyor olmasına bağlıyor.

"Gez dünyayı, ye Adana’yı"

Adana’da 20 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adanalı vatandaşları kebaba sahip çıkmaları konusunda uyararak, "Adana’da günlük ortalama 25 ton et gidiyor. Adanalı eti seviyor. Adana’nın dışında gelen insanlar Adana’ya et için geliyor. Bugün İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Bursa’dan gelen insanlar var. Hafta sonu insanlar buraya akın ediyor. Akdeniz, Doğu illerine gidin en pahalı et Adana’da. Nedeni ise tüketimin fazlalığı. Gez dünyayı, ye Adana’yı. Adana, kebap cennetidir. Asla ikinci bir Adana yoktur. Adana, kebapçılarına sahip çıkmalı. Bugün Oscar dahil her yerde Adana kebabı konuşuluyor. Hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

"Lezzetimizin simgesi kebap"

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan ise, kentte tüketilen et rakamları için, "Günlük, 20-25 ton arasında bir tüketime ulaştığımızı yapılan istatistiklerde söyleniyor. Biz de buna inanıyoruz. Esnafımızın tükettiği etten haberdarız. Adana bir kebap kenti ve kültürel varlığımız. Lezzetimizin simgesi kebap" ifadelerini kullandı.

"Adana’nın bu konuda gayret göstermesi lazım"

Burdur’dan Adana’ya kebap yemek için gelen Okan Ülker, "Bugün Adana Kebap yiyeceğiz ve özellikle tavsiye ettiler. O, haberlerde çıkan olayların gerçeği yansıtmadığını kanıtını görüyoruz. Adana’da 25 ton az. Daha fazla olması lazım rakamların. Adanalıların yemesi lazım. Bu 25 tonu katlamaları lazım. Et tüketimi protein açısından faydalıdır, bu nedenle herkesin et tüketmesi gerekiyor. 25 ton bence az. Adana’nın bu noktada gayret göstermesi lazım. Yeter ki bilinen yerlerde yesinler, et candır" dedi.

Kaynak: AA