Adana OSB içinde "sanayi kent" kurulacak

Adana OSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin büyüklük ve kapasite bakımından ilk 10 organize sanayi bölgesi arasında yer alan bölgede tahsis edilecek arazide planlanan ve ilk etapta yatırım maliyeti 241 milyon lira olan projeyle bin 200 konut yapılması hedefleniyor.

Yaşam alanında işçisi ve işverenle toplamda 4 bin nüfusun barınması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgede 407 işletmede istihdam edilen 34 bin kişinin yüzde 80'inin farklı yerleşim yerlerinde yaşadığını belirtti.

Adana'nın üretim ve ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştiren bölgenin böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu aktaran Sütcü, "Coğrafi konumu ve lojistik avantajları sayesinde, yatırımcılar için her zaman önemli bir yatırım alanı olan bölgemiz, Adana'da kayıtlı istihdamın yüzde 12'sini bünyesinde bulunduruyor. İşverenler ve işçilerle gerçekleştirilen ön görüşmelerde detaylıca ele alındığında bölge bünyesinde bir 'sanayi kent' kurulmasının her iki taraf için en optimum çözüm olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sütcü, kurulacak sanayi kentin, şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasına, çalışanların bağlılık duygusunun artmasına olanak sağlayacağını, ayrıca ulaşımda geçen zaman kayıplarını minimum düzeye indireceğini belirtti.

Uygun ödeme koşullarıyla satılacak

Dar gelirli sanayi çalışanlarına yönelik düşünülen projenin, TOKİ'nin Adana’ya yönelik 2017 yılı çalışma programı ile de son derece uyumlu olduğunu ifade eden Sütcü, şöyle devam etti:

"Toplam 3 etaptan oluşturmayı planladığımız projede ilk etapta toplam yatırım maliyeti 241 milyon lira olacak. Sanayi kent konutları, lüks sınıfında olmamakla birlikte kaliteli, sağlam ve kullanışlı yapılar olacak. Az katlı yapılar tercih edilecek sanayi kentte parklar, spor alanları, sağlık tesisleri, ticaret merkezi, okul, cami yeri gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanacağı alanlar da bulunacak. İşçilere sunulmak üzere 75 ve 85 metrekare 2 1, 100 ve 110 metrekare 3 1 seçeneklerinde 4 farklı konut inşa edilecek."

Sütcü, cazip faiz oranlarıyla işçilere 10 yıl, 15 yıl ve 20 yıl vade seçenekleriyle ödeme planları sunmayı hedeflediklerini kaydetti.