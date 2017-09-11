  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

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Adana Havalimanı 8 ayda 3 milyon 675 bin yolcuyu ağırladı

Adana Havalimanı'nda, bu yılın 8 ayında 3 milyon 675 bin 527 yolcu hizmet alırken, toplam uçak trafiği 30 bin 814'e ulaştı.

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Adana Havalimanı 8 ayda 3 milyon 675 bin yolcuyu ağırladı

Adana Havalimanı'nda, bu yılın 8 ayında 3 milyon 675 bin 527 yolcu hizmet alırken, toplam uçak trafiği 30 bin 814'e ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında Adana Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 431 bin 446, dış hat yolcu trafiği 72 bin 492, toplamda ise 503 bin 938 oldu.

Ağustosta iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 453, dış hatlar uçak trafiği ise 690 olurken, toplam uçak trafiği 4 bin 143’e ulaştı, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük ise 4 bin 922 ton olarak gerçekleşti.

Adana Havalimanı'ndan, 2017'nin 8 ayında ise 3 milyon 675 bin 527 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 30 bin 814'e, yük trafiği ise 31 bin 661 tona ulaştı.

Etiketler: Adana Havalimanı, uçak, uçak trafiği, devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü
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