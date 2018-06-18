Adana Ceyhan'da Tarıma Dayalı İhtisas Besi Süt Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlediği çiftçiler buluşmasına katıldı.

Adana’nın denizle alakalı nimetlerden çok fazla faydalanmadığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Halbuki denize kıyısı olan da bir şehiriz. Bölge halkımızın hassasiyetleri göz ardı edilmeden o bölgelerde farklı ticari faaliyetlerin yapılması imkanı var. İnşallah onları da devreye sokacağız” diye konuştu.

“2002’de 4 ürüne destek verilirken bugün 21 ürüne destek veriliyor”

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan İsalı Mahallesi’nde 1874 dekar alana Tarıma Dayalı İhtisas Besi Süt Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını belirten Sarıeroğlu, “50 bin baş kapasiteli bir besi, 25 bin baş kapasiteli süt ineği ahırları yapılacak burada. Bu besi ve süt ahırlarının il, ilçe ve köy merkezlerinin dışına çıkmasıyla yetiştiricilerin daha modern daha karlı ortamlarda işletmelerle bu süreçleri yürütmesini yeni yatırım imkânlarını da artıracağına inanıyoruz” dedi.

2002 yılından bugüne desteklenen ürünlerle ilgili birim destekleri artırdıklarını ve 2002 yılında sadece 4 ürüne destek verilirken bugün 21 ürüne destek verildiğini anlatan Sarıeoğlu, “2002 yılında sadece 1,8 milyarlık bir tarımsal destek verilirken, 2017 yılına geldiğimiz zaman 12,9 milyarlık bir destek vermişiz çiftçilerimize” dedi.

“Genç çiftçilere desteğimiz devam edecek”

Genç çiftçilere de değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,

“Genç çiftçilerimizle ilgili desteklemelerimiz devam edecek. Bunu biz de önemsiyoruz. Bakanımızla görüştük temmuz ayının ilk haftası bu dönemdeki destek alacak genç çiftçilerimizi açıklayacağız inşallah. Bugüne kadar 391 genç çiftçimize 11,7 milyonluk destek yapmışız” ifadelerini kullandı.

Son günlerde ülkenin birçok yerinde aşırı yağışlardan dolayı zarar gören çiftçilere de değinen Sarıeroğlu, “İklim koşulları nedeniyle zarar gören çiftçilerimizle alakalı olarak da özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan süreçle ilgili tarım müdürlüğümüz acilen durum tespitlerini yaptılar. Burayla ilgili olarak geri dönüşleri bekliyoruz. Ben de konunun takipçisiyim. Hasarların büyüklüğüne göre biz de kendi politikalarımızı devreye sokuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA