  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.721
    EURO 3.974
  • BIST 88791.02
    ALTIN 148.221
Buradasınız : » » 'Acımasız gerçeği söyleyiciler olmaya çalıştık'

'Acımasız gerçeği söyleyiciler olmaya çalıştık'

IMF Başkanı Lagarde, Yunanistan'la ilgili olarak, "Son raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği söyleyiciler' olmaya çalıştık." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Acımasız gerçeği söyleyiciler olmaya çalıştık
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde düzenlenen panelde soruları yanıtladı.
 
IMF'nin Yunanistan'a yönelik raporlarının ülkenin yönetimi tarafından eleştirilmesi yönelik soru üzerine Lagarde, kurumunun değerlendirmelerini savundu. 
 
Yunanistan'ın Avrupalı kreditörleri tarafından belirlenen mali hedefleri tutturamayacağını ve borç yükünün sürdürülemez olduğunu vurgulayan Lagarde, "Son raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği söyleyiciler' olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
 
"Daha fazla kemer sıkma önlemleri gerekli"
 
IMF, uzun süredir, ülkenin 2018'de Avrupalı kreditörlerin talep ettiği yüzde 3,5'luk faiz dışı bütçe fazlası önerisinin imkansız olduğunu öne sürüyor. Kurumun beklentilerine göre, Yunanistan mevcut reformlarla ancak gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,5 düzeyinde faiz dışı bütçe fazlasına ulaşabilir. IMF'nin dün yayınladığı yıllık değerlendirme raporunda, bu görüşler yinelenirken, Yunanistan'ın yüzde 3,5 faiz dışı bütçe fazlası için daha fazla kemer sıkma önlemleri gerektiği ancak bunun büyümeyi olumsuz etkileyeceği vurgulandı. AA
 
Etiketler: yunanistan ekonomisi, IMF Başkanı Christine Lagarde, Atlantik Konseyi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER