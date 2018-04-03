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Buradasınız : » » Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 25 liraya düştü

Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 25 liraya düştü

Yazın yaklaşmasıyla yaz meyveleri de yavaş yavaş tezgahlardaki yerini alıyor.

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Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 25 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde Mart başında ilk çıktığında kilogramı 150 liraya kadar alıcı bulan eriğin, açıktan hasadının başlamasıyla kilogram fiyatı 25 liraya kadar düştü.

Bu yıl örtü altında ilk hasadı yaklaşık 15- 20 gün önce yaptıklarını vurgulayan Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, "Açık alanda ilk hasadımız başladı. Uygun fiyatlarda tüketicilerimize ulaştırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine nakliyesi yapılıyor" dedi.

Hasadın tahmini 8 bin 500 ton olmasını beklediklerini aktaran Şen, "İnşallah bütün esnaflar, alıcılar ve sarıcılar iyi bir sezon geçirir. Verdiğimiz seminerlerle erik üretimini bilinçli hale getirdik. Bundan bütün bölgedeki işçi ve esnaf kardeşlerimiz faydalandı. İnşallah hayırlı ve uğurlu bir yıl geçiririz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Silifke, Mersin, erik hasadı, erik fiyatı, erik
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