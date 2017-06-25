AB'ye motorlu taşıt satışında Türkiye lider

Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) en fazla motorlu taşıt ihracatı yapan ülke oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2016'da AB'nin ithal ettiği motorlu taşıt pazarında en büyük payı elde etti.

AB, geçen yıl toplam 77 milyar 132 milyon avroluk motorlu taşıt ithalatı gerçekleştirdi. AB'nin ithalatında Türkiye, 15 milyar 335 milyon avroyla yüzde 20'lik paya ulaştı.

Diğer ülkelerden AB ülkelerine motorlu taşıt satışında Türkiye'yi Japonya izledi. Japonya, birliğin motorlu taşıt ithalatında yüzde 19 paya sahip oldu.

Söz konusu pazarda, dünyanın en gelişmiş ekonomisi ABD'nin yüzde 14, Güney Kore'nin yüzde 10, Çin'in yüzde 8, Güney Afrika'nın yüzde 5, Tayvan'ın yüzde 4, Meksika ve Tayland'ın yüzde 3, Hindistan'ın ise yüzde 2 payı oldu.

Türkiye'nin yükselişi

Türkiye'nin AB'ye motorlu taşıt ihracatı son 5 yıldır kesintisiz artış kaydetti.

Türkiye’den AB ülkelerine ihraç edilen motorlu taşıtların toplam değeri 2012'de 8 milyar 455 milyon avro seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 2013'te 9 milyar 472 milyon avroya, 2014'te 10 milyar 708 milyon avroya ulaştı.

Son 2 yılda daha da hızlı artış kaydeden Türkiye'nin AB'ye motorlu taşıt ihracatı, 2015’te 12 milyar 918 milyon avro, geçen yıl ise 15 milyar 335 milyon avro seviyesiyle rekor kırdı.

Dünyanın en büyük motorlu taşıt ihracatçısı

AB, 2016'da dünyanın en büyük motorlu taşıt ihracatçısı konumunda olmayı sürdürdü.

AB üyesi 28 ülkenin motorlu taşıt satışı, söz konusu dönemde 192 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. AB'yi 127 milyar avroyla Japonya, 109 milyar avroyla ABD, 79 milyar avroyla Meksika ve 57 milyar avroyla Kanada izledi.

Motorlu taşıt ithalatında ise ilk sırayı açık ara ABD aldı. ABD, 2016'da toplam 254 milyar avroluk motorlu taşıt ithal etti.

AB'nin toplam motorlu taşıt ithalatı ve Türkiye'den AB'ye motorlu taşıt ihracatı şöyle:

Yıl AB'nin toplam motorlu taşıt ithalatı (milyar avro) Türkiye'den AB'ye motorlu taşıt ihracatı (milyar avro)

2016 77,132 15,335

2015 68,276 12,918

2014 55,496 10,708

2013 51,641 9,472

2012 52,871 8,455

AB'nin 2016'da gerçekleştirdiği motorlu taşıt ithalatında ülkelerin payı şöyle:

Ülke AB motorlu taşıt ithalatında payı (yüzde)

Türkiye 20

Japonya 19

ABD 14

Güney Kore 10

Çin 8

Güney Afrika 5

Tayvan 4

Meksika 3

Tayland 3

Hindistan 2

Diğer 12



