ABD'ye zeytinyağı ihracatında rekor

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında, 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013 sezonunda 92 bin tonla tüm zamanların rekoruna imza atılmış, bu dönemde yapılan dış satımın değeri 292 milyon dolar olmuştu.

Zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım 2017'de başlayan sezonun ilk 5 ayında ise geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 102 artışla miktar olarak 42 bin 265 tona, değer olarak da 173 milyon 37 bin dolara çıktı. 5 ayda yapılan ihracat, 2012-2013 sezonunun aynı dönemindeki 143 milyon 46 bin doları geride bıraktı.

ABD'ye ihracat tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Dış satımda ABD'nin talebi dikkati çekti. 1 Kasım 2017-31 Mart 2018 döneminde ABD'ye ihracat miktar bazında yüzde 206 artışla 5,4 bin tondan 16,5 bin tona ve değer bazında yüzde 251 yükselişle 19,2 milyon dolardan 67,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu ülkeye dış satımda 2012-2013 sezonunda 3 dolar, geçen sezon ise 3,5 dolar olan litre başına ihracat değeri 4 dolara ulaştı.

ABD'ye ihracat, tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2012-2013 sezonunu bile geride bıraktı.

Yurt dışına gönderilen her 10 litre zeytinyağının 4 litresini alan ABD'ye, 2012-2013 sezonunun aynı döneminde 15,8 bin ton zeytinyağı ihraç edilmiş ve karşılığında 48,9 milyon dolar gelir sağlanmıştı.

Kaynak: AA