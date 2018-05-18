ABD'ye karşı gümrük vergisi tedbirinin içeriği belli oldu

ABD demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulaması başlattı. Bazı ülkeleri bu uygulamadan muaf tuttu.

Ancak Türkiye o muaf tutulan ülkeler arasında değil.

ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle 23 Mart'tan bu yana uyguladığı önlemlerden Türkiye’nin muaf tutulması için başlatılan girişimler sonuçsuz kaldı.

ABD tarafının uzlaşmacı tutum sergilememiş olması, işbirliğinin gelişmesini de önledi.

İşte alınacak önlemler

ABD'nin yerli üreticileri koruduğunu iddia ettiği ilave vergi uygulamasına karşı Türkiye, harekete geçti ve bir takım önlemleri hayata geçirme kararı aldı.

Türkiye, önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesindeki ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak.

Türkiye çözüm için her türlü adımı attı

ABD tarafından milli güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek, bazı demir-çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisinin hayata geçirilmesi sonrası Türkiye adına görüşmeleri Ekonomi Bakanlığı yürüttü.

Kararın hemen ardından Bakan Nihat Zeybekci, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a Türkiye'nin uygulamadan istisna tutulmasıyla ilgili talebini iletti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmesinde vergi kararını gündeme getirdi.

Bazı ülke ve ürünlere muafiyet sağlandı

ABD, ticaret açığı, demir-çelik ticaretinin daha adil hale getirilmesi için işbirliği yapılması, demir-çelik ihracatının miktar kısıtlamasına tabi olması ve müttefiklik ilişkileri ile savunma harcamaları gibi unsurları dikkate alarak, bu ilave gümrük vergilerinden bazı ülke ve ürünlerin istisna tutulabileceğini açıklamıştı.

30 Nisan 2018'de Arjantin, Avustralya, Brezilya ve Güney Kore'ye daimi muafiyet sağlanırken, Kanada, Meksika ve AB ülkelerine verilen geçici muafiyet 1 Haziran 2018'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA