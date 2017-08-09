  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'nin ticari ham petrol stokları sert düştü

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varille beklenenden fazla geriledi.

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ABDnin ticari ham petrol stokları sert düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının 4 Ağustos ile biten haftada 6,5 milyon varil (yüzde 1,3) azalarak 475,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Bir önceki haftada 1,5 milyon varil gerileyen stokların 2,7 milyon varil daha azalması bekleniyordu. ABD'nin ticari ham petrol stokları, bu sonuçla son 18 haftanın 15'inde gerilemiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 678,9 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Benzin stokları da geriledi

ABD'nin haftalık benzin stokları da 4 Ağustos haftasında 3,4 milyon varil (yüzde 1,5) azalarak 231,7 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,4 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki haftada 2,5 milyon varil azalmıştı.

EIA verilerinin açıklanması sonrası ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 49,39 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 kazançla 52,46 dolara yükseldi.

Etiketler: abd, ham petrol
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