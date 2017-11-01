ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 454,9 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 0,9 milyon varil yükselmişti.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları son 6 haftanın 5'inde düşüş kaydetmiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 670,6 milyon varile düştü.

ABD'nin haftalık benzin stokları da 4 milyon varil (yüzde 1,9) azalarak 212,8 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 1,5 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 5,5 milyon varil azalış göstermişti.

Ham petrol üretimi artmaya devam etti

Bu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi de bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil artarak 9,55 milyon varile yükseldi.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 2 hafta art arda artış kaydetmiş oldu.

Ülkenin ham petrol ihracatı da söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 209 bin varil azalışla 2,13 milyon varille rekor seviyeye ulaştı.

Ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 552 bin varil azalışla 7,57 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol üretimindeki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında azalış görüldü.

Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 61,04 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 54,52 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA