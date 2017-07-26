ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,2 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,2 milyon varil (yüzde 1,5) azalışla 483,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 2,6 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 4,7 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları son 16 haftanın 13'ünde gerilemiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta değişmedi ve 678,9 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu haftada 1 milyon varil (yüzde 0,4) azalarak 230,2 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,6 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4,4 milyon varil azalmıştı.

Ham petrol üretimi 23 haftanın 4'ünde geriledi

Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 19 bin varil azalarak 9,41 milyon varile düştü. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 23 haftanın 4'ünde azalmış oldu.

Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 48 bin varil artışla 8,04 milyon varile, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 302 bin varil artışla 1,03 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli yükseliş görüldü.

EIA verilerinin açıklanması sonrası Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 48,76 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 50,95 dolara çıktı.