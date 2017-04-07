  • 07 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.735
    EURO 3.972
  • BIST 88568.23
    ALTIN 152.031
Buradasınız : » » ABD'nin Suriye saldırısı Rus borsası ve rubleyi vurdu

ABD'nin Suriye saldırısı Rus borsası ve rubleyi vurdu

ABD’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu artan jeopolitik endişeler nedeniyle Rusya borsasındaki kayıplar devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDnin Suriye saldırısı Rus borsası ve rubleyi vurdu

ABD’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu artan jeopolitik endişeler nedeniyle Rusya borsasındaki kayıplar devam ediyor.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) yüzde 2,1 değer kaybederek 2.013 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2,9’luk düşüşle 1.114 puana indi.

Rus rublesi de Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen değer kaybederek dolar karşısında 56,9, avro karşısında da 60,5 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ihtimali karşısında Rus borsası ve rubledeki kayıpların devam etmesini öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Suriye saldırısının ABD ve Rusya ilişkilerine ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

Etiketler: abd saldırı, abd suriyeyi vurdu, rus borsası, Rus Rublesi, Ruble
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER