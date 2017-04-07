ABD'nin Suriye saldırısı Rus borsası ve rubleyi vurdu

ABD’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu artan jeopolitik endişeler nedeniyle Rusya borsasındaki kayıplar devam ediyor.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) yüzde 2,1 değer kaybederek 2.013 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2,9’luk düşüşle 1.114 puana indi.

Rus rublesi de Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen değer kaybederek dolar karşısında 56,9, avro karşısında da 60,5 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ihtimali karşısında Rus borsası ve rubledeki kayıpların devam etmesini öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Suriye saldırısının ABD ve Rusya ilişkilerine ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.