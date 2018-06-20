ABD'nin sanayi devi General Electric Dow Jones Endeksi'nden çıkartıldı

Dow Jones Sanayi Endeksi'nin işletmesini yürüten S&P Dow Jones Indices adlı şirketten yapılan açıklamada, endekste işlem gören 30 firmanın arasında, 26 Haziran Salı gününden itibaren artık General Electric'in yer almayacağı açıklandı.

Açıklamada ABD ekonomisinin son asırda değişime uğradığı, ülke ekonomisinde daha çok tüketici, finans, sağlık ve teknoloji alanlarındaki şirketlerin öne çıktığı belirtildi.

Dow Jones Sanayi Endeksi'nde General Electric'in yerine ABD'nin en büyük ikinci eczane zinciri olan Walgreens'in sahibi olan Walgreens Boots Alliance adlı firmaya yer verilecek.

Açıklamada, Walgreens Boots Alliance'ın hisse değerinin daha yüksek olduğu söylenerek, bu şirketin Dow Jones Sanayi Endeksi'ne daha anlamlı katkıda bulunacağı ve Amerikan ekonomisiyle piyasalarını daha iyi temsil edeceği belirtildi.

Kaynak: AA