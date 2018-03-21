ABD'nin cari işlemler açığı 128,2 milyar dolara çıktı

ABD'nin cari işlemler açığı, 2017 yılının ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26 büyüyerek 128,2 milyar dolara çıktı.

Böylece gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 2,6’ya yükselen cari açığa dair piyasa beklentisi 125 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentileri aşan cari açıkta, ülkenin mal ticaretinden kaynaklanan ticaret açığının yükselmesi etkili oldu.

Bu arada, 2017’nin üçüncü çeyreğine yönelik ticaret açığı 100,6 milyar dolardan, 101,5 milyar dolara revize edildi. Söz konusu çeyrekte, cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Kaynak: AA