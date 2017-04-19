  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'li internet şirketi gelirini yükseltmeye devam ediyor

ABD'li internet şirketi gelirini yükseltmeye devam ediyor

Yahoo'nun 2017 yılı ilk çeyrek geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 1,33 milyar dolar oldu.

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ABDli internet şirketi gelirini yükseltmeye devam ediyor

ABD'li internet şirketi Yahoo, yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin yükseldiğini duyurdu.

Yahoo'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1,33 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen senenin ilk üç ayında 1,09 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Geçen senenin ocak-mart döneminde 99 milyon dolar zarar eden Yahoo, bu yılın aynı döneminde ise 99 milyon dolar net kar elde etti.

Şirketin hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,08 dolar iken 2017'nin aynı döneminde 0,18 dolara yükseldi.

Yahoo'nun bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin artış göstermesinin ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri yüzde 0,6 artış göstererek 47,68 dolara kadar yükseldi.

Verizon'la birleşme haziranda

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahoo Üst Yöneticisi (CEO) Marissa Mayer, şirketin ABD'li iletişim devi Verizon tarafından satın alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mayer, Yahoo'nun bağımsız bir şirket olarak son çeyreğini geride bıraktığını belirterek, Verizon'la birleşmenin haziran ayında tamamlanmasının öngörüldüğü bilgisini paylaştı.

Verizon'ın Yahoo için verdiği satın alma teklifi geçen yılın temmuz ayında 4,83 milyar dolardı. Her iki firma tarafından yeniden değerlendirilen teklif, bu yılın şubat ayında karşılıklı olarak anlaşmaya varılmasının ardından 4,48 milyar dolar olarak belirlendi.

Etiketler: yahoo, net karda artış, ABD'li internet şirketi
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