AB'den sosyal medya platformlarına kötü haber

AB Komisyonu'nun dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik hazırladığı taslak düzenleme teklifine göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital platformlar yıllık cirolarının yüzde 3 vergi ödeyecek.

Bu vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon euro'nun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri 50 milyon euro'yu aşan dijital şirketlere yönelik olacak.

AB Komisyonu'nun gelecek hafta açıklaması öngörülen teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, ardından AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

Kaynak: AA

