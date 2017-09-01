ABD'de tüketici güveni geriledi

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre UMICH, ağustos sonunda ay ortasındaki bir önceki okumaya kıyasla 0,8 puan azalarak 96,8 oldu. Temmuz sonuna oranla ise 3,4 puan yükselen endekse yönelik beklentisi 97,5 seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin ağustos sonunda bir önceki okumaya kıyasla 0,1 puan azalarak, 110,9’a gerilediğini gösterdi. Tüketici Beklentileri Endeksi ise aynı dönemde 89’dan 87,7’ye düştü.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, endeksin ay ortasına kıyasla hafif gerilemesine karşın iyimserliğin hala yüksek olduğuna işaret eden seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Güne yükselişle başlayan New York borsasında endeksler, tüketici güven endeksinin ardından alış ağırlıklı seyrine devam ediyor.

ABD’de bugün açıklanan diğer veriler ise tarım dışı istihdamın ağustosta 156 binle beklentinin altında kaldığını ve işsizlik oranını yüzde 4,4’e yükseldiğini gösterdi. Öte yandan, ISM imalat sanayi endeksi, ağustosta 58,8’e çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İnşaat harcamaları ise yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 0,6 azaldı.