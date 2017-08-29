ABD'de tüketici güveni ağustosta yükseldi

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi ağustosta önceki aya kıyasla 2,9 puan artarak 122,9 oldu.

Böylece 2000 yılından beri en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 120,7 seviyesindeydi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi mart ayında 125,6 ile Aralık 2000'den beri en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Raporda, ayrıca Mevcut Durum Endeksi’nin ağustosta önceki aya kıyasla 5,8 puan artarak 151,2 ile Temmuz 2001’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Beklentiler Endeksi ise sınırlı artışla 103’ten 104’e çıktı.

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, verilere ilişkin açıklamasında, "Tüketici güveni temmuzdaki ılımlı artışın ardından ağustosta da yükseldi. Tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara yönelik olumlu değerlendirmeleri endeksteki artışın ana faktörüydü.” ifadelerini kullandı.

Analistler son üç ayın ikisinde artan tüketici güveninin üçüncü çeyrekte güçlenen iş gücü piyasasına paralel olarak yüksek seviyelerde kalmayı sürdüreceğini ve tüketici harcamalarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.